Общество

О приоритетах молодежной политики в Псковской области Михаил Ведерников рассказал участникам форума «Машук»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 26 августа, пообщался с участниками 3-й смены 11-го Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» в рамках формата «ПРОсто встреча». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Рад приветствовать вас на площадке одного из самых интересных молодежных форумов нашей страны. „Машук“ — площадка с удивительной и насыщенной историей. Нашей ключевой задачей на старте было дать возможность активной молодежи общаться, развиваться и реализовывать свои проекты. Как показала практика — выбор был правильный. Как результат — огромное количество ярких, важных, интересных, а самое главное полезных для регионов Северного Кавказа идей было воплощено в жизнь. Я очень рад, что в свое время был частью этой работы», — отметил глава региона в начале встречи.

Губернатор, отвечая на вопросы модератора встречи, отметил, что участие в организации и проведении форума значительно повлияло на него. «У меня появилось огромное количество хороших знакомых и друзей из резидентов „Машука“ и тех, кто приезжал в качестве почетных гостей. Со многими дружим, общаемся до сих пор, реализуем проекты, как на федеральном уровне, так и рамках работы в Псковской области», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Рассказывая об особенностях региональной молодежной политики, Михаил Ведерников подчеркнул, что молодежь — главный драйвер развития региона. «Сколько бы мы ни работали над развитием экономики, решением социальных проблем, если не заниматься воспитанием поколения, которое будет любить свою малую Родину, страну, которое будет конкурентоспособным в этом быстроменяющемся мире, то все наработки и достижения могут очень быстро сойти на нет», — подчеркнул Михаил Ведерников. Он добавил, что подобные молодежные форумы формируют хороший кадровый резерв для органов исполнительной власти и иных структур.

По мнению главы региона, областные власти должны помогать молодежным активистам всем, чем могут. Основными направлениями глава региона назвал информационное сопровождение проектов, методическая и организационная помощь. К примеру, в Псковской области действует проектный офис «Команда 2018», участники которого стремятся сделать жизнь в регионе лучше.

«Главная задача — дать возможность заниматься любимым делом и поддерживать. Мы видим результат нашей работы. В 2018 году общий объем полученных грантов составил около 31 млн рублей, за неполный 2020 год он уже составляет 71 млн рублей», — отметил глава региона.

Также Михаил Ведерников отметил, что молодежь активно помогает региональным властям. Так, в период пандемии неравнодушные молодые люди в качестве волонтеров помогали решать бытовые вопросы людям из группы риска, которые находились на самоизоляции. Молодые врачи прибывали на работу в региональные COVID-центры, где помогали пациентам, молодые предприниматели перепрофилировали свои предприятия под выпуск средств индивидуальной защиты, пока производство не было организовано в промышленных масштабах.

Отвечая на вопросы участников форума, Михаил Ведерников отметил, что в администрации Псковской области работает много молодых людей, поиск кадров идет в рамках конкурса «Лидер года» и совместного проекта с ПсковГУ. Главными личностными качествами в человеке глава региона назвал умение оставаться самим собой и относиться хорошо к людям, главными профессиональными качествами: трудолюбие, умение работать, преодолевая трудности, умение найти в себе силы подняться после ошибки, сделать выводы и двигаться дальше.

Михаил Ведерников также рассказал, что в Псковской области проводится молодежный форум «Без границ», который абсолютно открыт для всех желающих. В текущем году он также, как и «Машук», пройдет в дистанционном режиме. Давая оценку онлайн-формату, губернатор отметил, что он открывает возможность для молодых людей принять участие в большем количестве круглых столов и обсуждений, а для организаторов - пригласить статусных спикеров, которые не смогли бы принять участие лично.

В соцсетях, по словам губернатора, он проводит больше времени, чем бы хотел, но это важный инструмент общения с жителями области, которые здесь могут дать оперативную оценку работы областных и муниципальных властей, указать на недостатки, которые в оперативном режиме появится возможность устранить. «Я пользуюсь Instagram, поэтому это самая популярная социальная сеть в администрации», — пошутил Михаил Ведерников, отвечая на вопрос о популярной соцсети в органах исполнительной власти региона.

В завершение Губернатор пожелал всем участникам форума, в первую очередь, здоровья. «Также хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, оставаться такими же активными, неравнодушными. Используйте все возможности для саморазвития, обучения, общения друг с другом, для установления дружеских отношений и реализации совместных проектов. У вас все обязательно получится. Вместе мы будем делать жизнь в нашей стране интереснее и лучше», — отметил Михаил Ведерников.