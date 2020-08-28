Общество

Заморозки придут в Псковскую область во второй половине сентября

Заморозки возможны в Псковской области во второй половине сентября. Прогноз опубликован на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы. В первой половине месяца преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируются в пределах +8…+13 градусов С. Днем воздух будет прогреваться до 16-21 градуса, в отдельные дни - до 23.

Во второй половине сентября ночные температуры воздуха ожидаются в пределах +5…+10 градусов С, в отдельные ночи возможно понижение температуры до +3…+6. Днем будет +11…+16.

Во второй половине месяца в отдельные ночи возможны заморозки 0…-1 градусов С.

Месячная сумма осадков - 90-130% от нормы.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.