Общество

Нуждающимся псковичам развозят бесплатные обеды

Областной еврейский благотворительный центр «Хэсэд Ицхак» (Милосердие)» уже несколько месяцев развозит бесплатные горячие обеды нуждающимся псковичам.

Большинство адресатов – пенсионеры. Живут они сложно, но сами просить о помощи зачастую стесняются, даже если голодают и замерзают, даже если живут в доме без пола, больше напоминающем сарай. Именно поэтому цель благотворителей – выявить как можно больше таких людей, чтобы хоть как-то облегчить их жизнь и показать другим, что нуждающиеся в заботе и внимании пенсионеры - буквально под боком.

Еду 4 раза в неделю доставляет владелец псковской столовой, которая работает на территории Радиозавода, Алексей Терин.