Общество

Живая изгородь вместо железного забора появится на Индустриальной

Живая изгородь вместо железного забора появится на Индустриальной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова со ссылкой на главу городской администрации Александра Братчикова.

По его словам, в 2020 году на территории города в рамках благоустройства произведена посадка зеленых насаждений: 62 дерева различных пород и 451 кустарник. Кроме того, по заявке управления городского хозяйства силами МКУ Пскова «Служба благоустройства города» снесено порядка 700 аварийных деревьев.

«В этом году достаточно большое количество деревьев и кустарников высажено. Так, например, высажены деревья в сквере искусств, сажают в дендропарке, на улице Индустриальной на разделительной полосе между пешеходной дорожкой и проезжей частью - вместо забора будет живая изгородь», - рассказал Александр Братчиков.