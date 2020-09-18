Общество

Вывозные рейсы из других стран останавливает Россия

Россия больше не будет проводить вывозные рейсы из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее эти перелеты были организованы для российских граждан на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Решение о прекращении полетов было принято из-за возобновления авиаперелетов между странами. Вывозные рейсы будут остановлены с понедельника, 21 сентября.

Теперь российские туристы могут воспользоваться регулярными перелетами, а также возвращающимися обратно в Россию после выполнения транзитных, грузовых и грузопассажирских рейсов самолетами.