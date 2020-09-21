Общество

Замглавы Пскова Александр Баев вошел в состав градсовета

Заместитель главы Пскова Александр Баев включен в состав градсовета и городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение единогласно принято на сессии ПГД.

Напомним, Градостроительный совет образован в Пскове в целях реализации единой градостроительной и архитектурной политики на территории муниципального образования с привлечением широких масс общественности.

Также депутаты включили в состав городской комиссии по безопасности дорожного движения заместителя начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого, методиста городского управления образования Наталию Пилипака, начальника отдела эксплуатации ГППО «Псковпассажиравтотранс» Вячеслава Клюхина и директора ООО «СК-Монтаж» Юрия Бурлина.