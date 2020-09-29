Общество

Прямое авиасообщение запустят между Минском и Псковом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение псковской делегации о запуске прямого авиасообщения между Минском и Псковом. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, Псковская область и Белоруссия активизируют взаимодействие по сферам строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

«Есть договоренность и о проведении дней Псковской и Витебской областей в наших регионах, а также об организации молодежного патриотического лагеря, - отметил глава региона. - С министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Русланом Пархамовичем наметили планы по строительству крупных объектов с привлечением белорусских производителей и подрядчиков».

Михаил Ведерников поблагодарил президента Республики Беларусь за заинтересованность в развитии партнерских отношений. «Выражаю искренние слова благодарности за теплый прием со стороны республиканского правительства и Витебского областного исполкома», - добавил он.