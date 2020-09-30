Общество

Александр Козловский помог великолучанке с ремонтом крыши дома

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы, основатель фонда гражданской взаимопомощи «Земляки» Александр Козловский помог пенсионерке из Великолукского района отремонтировать крышу дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Крыша дома, в котором проживает Татьяна Щербакова, протекала. В негодность пришла и кровля сарая, где женщина хранит дрова.

Необходимые материалы для ремонта были приобретены на средства фонда «Земляки». Спонсорскую помощь оказал и партнер благотворительной организации – ЗАО «ЗЭТО». В результате за кратчайшие сроки была отремонтирована кровля дома и сарая.

К представителям фонда «Земляки» также присоединились волонтеры отряда «ДоброДел» и приюта «Веретье». Они благоустроили придомовую территорию, а также соорудили новые будки для собак. Их у Татьяны Щербаковой три.

«Пожилые люди всегда нуждаются в особом внимании и заботе со стороны родных и близких людей. К сожалению, сегодня нередки случаи, когда многие представители старшего поколения живут одни и им совсем не на кого рассчитывать в трудную минуту. Создавая фонд «Земляки», мы как раз ставили перед собой задачу – помогать жителям региона, которые оказались в сложном положении. Сегодня мы с этой задачей справляемся. И радует, что к нам присоединяются неравнодушные люди. Вместе мы можем сделать больше добрых дел», – подчеркнул Александр Козловский.

Фонд «Земляки» создан по инициативе Александра Козловского, который неизменно перечисляет половину своей зарплаты в Госдуме на оказание помощи жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Представительства благотворительной организации успешно работают во всех муниципалитетах района.