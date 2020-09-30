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Общество

Александр Козловский помог великолучанке с ремонтом крыши дома

01.10.2020 18:03|ПсковКомментариев: 0

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы, основатель фонда гражданской взаимопомощи «Земляки» Александр Козловский помог пенсионерке из Великолукского района отремонтировать крышу дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии. 

Крыша дома, в котором проживает Татьяна Щербакова, протекала. В негодность пришла и кровля сарая, где женщина хранит дрова.

Необходимые материалы для ремонта были приобретены на средства фонда «Земляки». Спонсорскую помощь оказал и партнер благотворительной организации – ЗАО «ЗЭТО». В результате за кратчайшие сроки была отремонтирована кровля дома и сарая.

К представителям фонда «Земляки» также присоединились волонтеры отряда «ДоброДел» и приюта «Веретье». Они благоустроили придомовую территорию, а также соорудили новые будки для собак. Их у Татьяны Щербаковой три.

«Пожилые люди всегда нуждаются в особом внимании и заботе со стороны родных и близких людей. К сожалению, сегодня нередки случаи, когда многие представители старшего поколения живут одни и им совсем не на кого рассчитывать в трудную минуту. Создавая фонд «Земляки», мы как раз ставили перед собой задачу – помогать жителям региона, которые оказались в сложном положении. Сегодня мы с этой задачей справляемся. И радует, что к нам присоединяются неравнодушные люди. Вместе мы можем сделать больше добрых дел», – подчеркнул Александр Козловский. 

Фонд «Земляки» создан по инициативе Александра Козловского, который неизменно перечисляет половину своей зарплаты в Госдуме на оказание помощи жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Представительства благотворительной организации успешно работают во всех муниципалитетах района.

Теги: #великие луки #Земляки
Источник: Псковская Лента Новостей
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