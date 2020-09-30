Общество

Новые случаи коронавируса выявлены в Пскове, Великих Луках и восьми районах

48 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«48 заболевших в сутки — это немало. Прошу, относитесь серьезно ко всем мерам предосторожности в связи с COVID-19», - обратился к псковичам глава региона.

В Пскове количество случаев COVID-19 увеличилось на 16 (за весь период пандемии - 1762), Великих Луках - на 12 (1135), Великолукском районе — на 5 (232). В Псковском и Островском районах отмечено по 4 случая заражения коронавирусом, число заболевших достигло 468 и 394 соответственно. Три человека инфицированы за сутки в Невельском районе, всего — 179. По одному случаю коронавируса зафиксировано в Порховском (188), Опочецком (88), Себежском (44) и Пушкиногорском (18) районах.

За все время коронавирусом заразились 5 тысяч 562 человека. Из них 4 тысячи 79 выздоровели, в том числе 15 за прошедшие сутки. Умерли 65 человек.