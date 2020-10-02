Общество

Пожилым псковичам рассказали, как сохранить здоровье и красоту

Председатель регионального общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», член фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная в День пожилого человека встретилась с пенсионерами в городской библиотеке «Родник». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

За чашкой чая с пирогами она поздравила псковичей с праздником, рассказала о здоровом питании, о необходимости вести активный образ жизни в любом возрасте и вовремя делать прививки от гриппа, а также поблагодарила собравшихся за их активную жизненную и гражданскую позицию.

«День пожилого человека - это день мудрости, добра и уважения. Это праздник, который дает еще раз понять всем нам, что старшее поколение нуждается в нашей любви, заботе и внимании. В добрый и светлый праздник мы окружаем особым вниманием пожилых людей, которые нас окружают», - считает Галина Неваленная.

«День пожилого человека бывает раз в году, но повод проявить участие к людям "серебряного возраста" есть всегда. Давайте отвлечемся от забот, найдем минутку, чтобы позвонить, навестить, обнять наших дедушек и бабушек. Ведь всех подарков им дороже наше внимание и возможность поговорить»,- напомнила псковичам главврач поликлиники.