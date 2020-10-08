Общество

Псковские росгвардейцы стали призерами соревнований по стрельбе

Псковские росгвардейцы приняли участие в соревнованиях по стрельбе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Турнир по практической стрельбе из автомата и пистолета прошел в Печорском районе и был посвящен памяти погибших на Северном Кавказе сотрудников регионального управления ФСБ - майора Сергея Лобазкина и капитана Андрея Павлова.

В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов, которые вошли в состав 19 команд. Это военнослужащие 76-й дивизии, пограничники, представители ФСБ, УМВД и сотрудники управления Росгвардии по Псковской области.

В результате упорной борьбы почетное третье место заняла команда СОБР, на втором месте оказались спортсмены ОМОН, а первыми стали представители одной из воинских частей Минобороны.

Победители и призеры награждены грамотами, медалями и дипломами.