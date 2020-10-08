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Общество

Вечер поэзии Геннадия Кононова состоялся в Пскове

09.10.2020 18:04|ПсковКомментариев: 0

Традиционный вечер поэзии Геннадия Кононова состоялся в Псковской областной универсальной научной библиотеке 8 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, встреча была приурочена к дню рождения поэта: 30 сентября ему исполнился бы 61 год.

Вечера поэзии Геннадия Кононова в Пскове организует и проводит Вадим Андреев, преподаватель кафедры русского языка псковского университета, друг поэта со студенческой поры, автор около 100 песен на его стихи. Открывая очередную осеннюю литературно-музыкальную гостиную, он объяснил, что интересную идею пересечений, ставших главной темой программы, ему подсказала одна студентка, которая предложила перевести стихи Кононова на иностранные языки.

 

Стихи поэта на встрече звучали на английском, французском и испанском языках. На вечере поэзии также прочитали стихи из цикла «Созерцания в манере Ши» и цикла «Сонеты для тебя». Кроме того, состоялась торжественная передача в фонд библиотеки сборника «Издранное», выпущенного друзьями к 60-летию со дня рождения поэта, а завершило программу выступление группы «3D-формат».

Напомним, Геннадий Кононов родился в Пыталово в 1959 году, после школы окончил филологический факультет Псковского пединститута. Всю жизнь, за исключением четырех лет, работал в системе образования. Стихи начал писать в студенческие годы, затем появились публикации в журналах «Юность» и «Москва», в поэтических альманахах «Третье дыхание», «Истоки», «Приют неизвестных поэтов», «Скобари».

Поэт умер от тяжелой болезни 22 июня 2004 года.

Отдельные сборники стихов Геннадия Кононова появились только после его смерти. Это «Жизнь за прозренье» (2004), «На русских путях» (2009), «Тиль, или мотивы Фландрии» (2017), «Издранное» (2019).

Теги: #псков #культура #поэзия
Источник: Псковская Лента Новостей
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