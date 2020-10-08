Общество

Импортная вакцина от гриппа может появиться в аптеках до конца октября

В Россию поступила противогриппозная вакцина «Ваксигрип» французской компании Sanofi. Отгрузки препарата начнутся в середине октября. Ранее Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в оборот только отечественных вакцин от гриппа, пишет «Фармацевтический вестник».

Вакцина будет доступна через традиционную дистрибьюторскую сеть.

В настоящий момент у россиян нет возможности провакцинироваться от гриппа зарубежным препаратом, так как Росздравнадзор выпустил в оборот противогриппозные вакцины только отечественных производителей. В решении ведомства на 4 сентября 2020 года фигурировали только четыре производителя – «Петровакс Фарм», «Микроген», «Форт» и ФГУП СПбНИИВС ФМБА. При этом в государственном реестре лекарственных средств, помимо перечисленных отечественных производителей, есть вакцины компании, Sanofi «Ваксигрипп», Abbott «Инфлювак» и «Флюваксин» китайского производителя Changchun Changsheng Life Sciences.

В Abbott показали письмо для всех заинтересованных лиц, где говорится, что данные о поставках «Инфлювака» в 2020 году недоступны. В нем отмечается, что компания не может удовлетворить растущий мировой спрос на вакцину. Вакцину «Флюваксин» в России представляет ЗАО «Мединторг», в пресс-службе которого сообщили, что противогриппозные вакцины в этом году в Россию поставлять не будут.