Общество

Псковских студентов приглашают на II этап Военно-прикладной Спартакиады

II этап Военно-прикладной Спартакиады «Веревочный парк и скалодром» состоится 15 октября в СРП «Простория». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, организаторами состязаний выступили Студенческое правительство Пскова и комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

К участию приглашаются студенты высшего профессионального образования.

В состав команды должно входить 6 человек (3 парня + 3 девушки). Заявки принимаются с пометкой «ВПС» на электронную почту: pskov-sp@yandex.ru.

Срок прием заявок истекает 13 октября в 23.59.

С образцом заявки можно ознакомиться здесь.

Найти подробную информацию и задать вопросы можно в группе мероприятия «ВКонтакте».

Начало мероприятия в 16.00.