Общество

Прокурор Псковской области потребовал разобраться с устаревшими ядохимикатами

Прокурор Псковской области Иван Грибов направил в адрес губернатора Михаила Ведерникова представление с требованием устранения нарушений закона в сфере безопасного обращения с устаревшими пестицидами и агрохимикатами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Региональная прокуратура вместе со специалистами контролирующих органов установила, что на территории Куньинского, Локнянского, Невельского, Опочецкого и Усвятского районов, вопреки санитарно-гигиеническим нормам, здания, в которых хранятся ядохимикаты, находятся в аварийном и ветхом состоянии. Кроме того, возможен беспрепятственный доступ посторонних лиц, целостность упаковок повреждена, предупредительные знаки по периметру захоронений устаревших пестицидов отсутствуют, добавили в надзорном ведомстве.

При этом конкретный орган государственной власти Псковской области, ответственный за работу в этом направлении, не определен. «Отдельные полномочия, закрепленные за органами государственной власти в обозначенной сфере, реализуются ненадлежащим образом», - сообщили в прокуратуре региона.

В настоящее время требования прокурора удовлетворены, определены конкретные меры, направленные на обеспечение безопасного хранения ядохимикатов на территории региона. Реальное устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры области.