Общество

Псковичи привели в порядок берег реки в Любятово

Более 50 активистов и сторонников «Единой России», представителей общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» приняли участие в общегородском субботнике в микрорайоне Любятово города Пскова в рамках партийного проекта «Чистая страна» 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Партийцы и общественники очистили от мусора береговую полосу реки Псковы в районе висячего моста. Общими усилиями было собрано и вывезено 50 мешков с отходами, а также 6 кубометров мусора, собранного в контейнер.

«Партийные субботники проходят ежегодно. Мы приводим в порядок прибрежные территории, парковые зоны, территории вокруг достопримечательных мест. В этом году наш субботник поддержало много молодежи», - отметил участник акции, секретарь первичного партийного отделения №17 города Пскова Юрий Павлов и добавил, что общегородские субботники партийцы организуют с целью воспитания ответственного, бережного отношения к родному городу.