Общество

Псковичей приглашают на встречу группы психологической поддержки

24 октября состоится встреча группы психологической поддержки для тех, кто потерял своих близких. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Если вы или ваши знакомые потеряли близкого человека, чувствуете боль, одиночество и справляться с этим становится сложнее, прошло уже много времени, а жизнь все не встает в привычное русло, не с кем поговорить об этом, разделить горечь утраты, все стало казаться бессмысленным, бесцветным и равнодушным, вы не знаете, как жить дальше, не знаете, как говорить с другими об этом и как помочь себе пройти этот трудный период – приходите», - приглашают организаторы.

Руководители проекта «Круг поддержки» отмечают, что группа - возможность делиться своими переживаниями в безопасной поддерживающие среде с профессиональными психологами и другими участниками. В группе выясняется, что другие люди испытывают похожее, человек перестает чувствовать себя одиноким и изолированным в своем страдании.

Ведущие группы:

клинический психолог, экзистенциальный терапевт, руководитель проекта «Круг поддержки» Ольга Есева. Она 1,5 года вела группу психологической поддержки онкопациентов и их родственников;

психолог проекта «Круг поддержки» Елена Григорьева, имеет 10 лет практики. 1,5 года вела группу психологической поддержки онкопациентов.

Мероприятие проводится на бесплатной основе, начнется оно в 12.00, по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 40а, помещение Всероссийского общества инвалидов.

Записаться и задать вопросы можно по телефону +7-900-999-09-31 или в сообщениях сообщества https://vk.com/doro_zhi.

Встреча проводится в рамках реализации проекта «Круг поддержки», который одобрен и реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.