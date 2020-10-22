Общество

Псковстату требуются два холодильника при подготовке к переписи населения

Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Псковской области (Псковстат) требуются два бытовых холодильника при подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Холодильник должен быть двухкамерным (общий объем не менее 280 л), с морозильником в верхней части.

Начальная (максимальная) цена контракта - 38 440 рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Кроме того, при подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и Сельскохозяйственной микропереписи 2021 года Псковстат закупает 7 электрических чайников и 4 микроволновые печи (максимальная цена контракта - 34 430 рублей).

Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 9 ноября. Срок поставки товаров - в течение 15 рабочих дней с момента подписания контракта.

Место поставки товара: Псков, улица Карла Маркса, 15 (Псковстат).