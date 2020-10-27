Общество

Стало известно, чего боялись жители Псковской области в 2020 году

Стало известно, чего боялись жители Псковской области в 2020 году. Как сообщает портал www.cros.ru, опубликованы результаты «Национального индекса тревожностей» за III квартал года.

Исследование выявляет и ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа. В III квартале по суммарной оценке присутствия темы в СМИ и соцмедиа на первые места вышли фобии: вторая волна коронавируса, втягивание России в политический кризис в Белоруссии, увольнения и безработица.

В топ-5 фобий вошли загрязнение окружающей среды и сложности с выездом за границу. Также в медиа и соцмедиа заметна тревога по поводу банковского мошенничества, вакцинации от коронавируса, девальвации рубля, чипирования людей, ухудшения отношений с США после выборов.

Анализ сообщений в соцсетях выявил опасения по поводу втягивания России в политический кризис в Белоруссии у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Севастополя, Псковской и Калининградской областей. Особые опасения вызвало возможное силовое вмешательство России в белорусский конфликт. На фоне сообщений о переброске подразделений НАТО к границам Белоруссии в российских СМИ и соцмедиа обсуждались вероятность военного вторжения НАТО в Белоруссию и дальнейшие действия России по оказанию военной поддержки Белоруссии. Высказывалась озабоченность, что вмешательство России в белорусский политический кризис может повлечь ухудшение отношений со странами Запада и новую волну антироссийских санкций.

Фобия, связанная с чипированием людей, была в фокусе внимания жителей всех регионов России. Эта фобия вышла на 1-е место на федеральном уровне по значимости для граждан. Ямало-Ненецкий Автономный округ, Новосибирская, Псковская, Свердловская области наряду с Москвой и Санкт-Петербургом лидируют по количеству обсуждений этой темы в соцсетях.