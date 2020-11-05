Общество

День Октябрьской революции отмечают в Пскове

Праздничные мероприятия, посвященные годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, проходят в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

Петр Алексеенко. Фото: пресс-служба Псковского обкома КПРФ

«В 11.00 провели возложение цветов к памятнику Ленина. Собралось примерно 20 человек, присутствовали представители правоохранительных органов, - рассказал он. - Сейчас мы находимся в областном отделении КПРФ, у нас будет Всероссийское торжественное собрание по видеосвязи. А в 13.00 состоится автопробег по городу, мы добились разрешения на его проведение».

Традиционные демонстрация и митинг не состоятся в связи с распространением коронавируса.

Фото: пресс-служба Псковского обкома КПРФ

«Поздравляю всех жителей Псковщины с этим знаменательным днем - Днем Великой Октябрьской социалистической революции! Этот праздник мы отмечаем уже 103 года. Желаю всем процветания, крепкого здоровья и благополучия!» - добавил Петр Алексеенко.

Также жителей Псковской области в рамках видеообращения, опубликованного на сайте обкома КПРФ, поздравили второй секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания депутатов Дмитрий Михайлов, секретарь Псковского горкома КПРФ, помощник депутата областного Собрания Сергей Богданов и первый секретарь Псковского обкома ЛКСМ РФ, член Молодежного парламента при региональном парламенте Виктория Милюкова.