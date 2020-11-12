Общество

ПФР напомнил условия досрочного выхода родителей детей-инвалидов на пенсию

В управлении ПФР по Псковской области напомнили условия досрочного выхода родителей детей-инвалидов на пенсию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, с 2019 года возраст выхода на страховую пенсию по старости постепенно увеличивается. В то же время для некоторых категорий граждан, среди которых родители и опекуны детей-инвалидов или инвалидов с детства, возраст выхода на пенсию остается прежним.

Выйти на пенсию досрочно (мать – в 50 лет, отец – в 55 лет) может один из родителей ребенка-инвалида или инвалида с детства при соблюдении двух условий:

воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста 8 лет;

наличие необходимого страхового стажа. Для матери минимальный страховой стаж составляет 15 лет, для отца – 20 лет.

При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался.

На досрочную пенсию по старости на таких же условиях, как и родители, могут претендовать опекуны детей-инвалидов или инвалидов с детства. Для них пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждые 1,5 года опеки (но не более, чем на 5 лет в общей сложности). При этом, опекунство должно быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет.

Период ухода неработающего трудоспособного лица за ребенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Это позволяет неработающему родителю или опекуну формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.