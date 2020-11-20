Общество

Урок правовой грамотности прошел в псковской вечерней школе

Урок правовой грамотности провели полицейские совместно с Общественным советом при УМВД России по городу Пскову для учащихся вечерней общеобразовательной школы №1.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской полиции, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН подполковник полиции Ирина Борисова разъяснила школьникам правила безопасного поведения в общественных местах, рассказала о временных рамках нахождения на улице без законных представителей и правовых последствиях административных правонарушений.

Кроме того, гостья из полиции рассказала о видах деструктивных групп в социальных сетях, в том числе экстремистского характера, оказывающих негативное влияние на молодежь. Она привела конкретные примеры проявления интереса некоторых псковских молодых людей и девушек к этим группам, а также предупредила о предусмотренной законом ответственности за поддержку такого рода идей в социальных сетях и активное участие в их популяризации.

Говорилось также об ответственности за присвоение и использование найденных банковских карт и мобильных телефонов. Особое внимание аудитории было обращено на актуальную проблему дистанционного мошенничества, жертвами которого становится все больше доверчивых граждан. Спикер в связи с этим призвала ребят быть предельно внимательными и не поддаваться на уловки нечистых на руку лиц. Ни при каких обстоятельствах не следует сообщать незнакомцам номера карт, реквизиты счета, а также код безопасности из СМС или с обратной стороны карты, не перечислять деньги на резервные счета, подчеркнула Ирина Борисова.

Речь также шла и о необходимости бережного отношения к культурному наследию Пскова. Отмечалось, что за каждое проявление вандализма виновные будут нести ответственность в соответствии с законом.