Общество

В УГХ разъяснили, кто отвечает за содержание детской площадки на Шестака, 31

В управлении городского хозяйства разъяснили псковичам, кто отвечает за содержание детской площадки у дома №31 на улице Шестака. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, ранее на ненадлежащее состояние игровой площадки пожаловались жители дома.

В УГХ пояснили, что эта площадка не числится в казне муниципалитета и не является муниципальной собственностью, поэтому приведение ее в порядок не относится к компетенции УГХ.

Земельный участок под домом №31 сформирован и поставлен на кадастровый учет. Согласно Жилищному кодексу РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество, в том числе земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства. Также, согласно Жилищному кодексу РФ, бремя содержания общего имущества несут собственники, пользователи детской площадки.

Поэтому решение вопросов содержания и ухода за детской площадкой или демонтажа ее элементов оборудования во дворе по указанному адресу относится к компетенции собственников помещений в этом многоквартирном доме.