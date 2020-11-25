Общество

Суд поддержал решение Псковского УФАС о штрафах за поставку мебели для музыкальной школы

Городской суд поддержал решение Псковского УФАС о наложении штрафов в размере 50 тысяч рублей на трех членов аукционной комиссии администрации Пскова, которая занималась рассмотрением заявок на поставку мебели для музыкальной школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Суд подтвердил что ООО «Формоза - ИТ» представила в адрес комиссии сертификаты о происхождения товара, которые были выданы Рязанской торгово-промышленной палатой в адрес компании ЗАО «Жилпромсервис» в мае 2019 года. Никаких доказательств того, что сертификат выдан на мебель для музыкальной школы, нет.

В соответствии с законодательством, сертификат должен был быть выдан ООО «Формоза - ИТ» для подтверждения, что именно у этой компании есть договоренность с производителем, и это исключало бы возможность поставки несертифицированного товара или товара иностранного производства. Такого сертификата представлено не было, пояснили в ведомстве.

Соответственно, аукционная комиссия должна была отклонить заявку ООО «Формоза - ИТ» на участие в аукционе, а значит, и контракт был подписан с нарушением законодательства, добавили в пресс-службе.