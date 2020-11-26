Общество

Какие законы вступят в силу в декабре?

С 1 декабря врачи смогут подавать электронные жалобы на дополнительные выплаты за работу с коронавирусом, для получения электронного больничного понадобится дополнительный документ, а льготники смогут дистанционно оформлять железнодорожные билеты без подтверждения соответствующего права. Об этих и других изменениях с начала следующего месяца — в материале «Газеты.Ru».

Медицинский персонал, занятый в борьбе с коронавирусом, получит возможность с 1 декабря подавать электронные жалобы на неполное или несвоевременное получение доплат. Сделать это можно будет через личный кабинет на официальном сайте Фонда социального страхования (ФСС РФ) или через портал госуслуг.

Напомним, что в соответствии с правительственным постановлением с начала ноября и до конца года такие медработники (исключение составляют врачи, состоящие на военной или приравненной к ней службе) должны получать доплаты за работу с COVID-19 за каждую нормативную смену.

Нормативная смена составляет одну пятую продолжительности рабочего времени в неделю. Для врачей, среднего и младшего медперсонала, работающих на «скорых» в составе выездных бригад компенсация за одну нормативную смену составляет 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Фельдшеры и медсестры, принимающие вызовы и передающие их бригадам «скорой» — по 600 рублей за одну нормативную смену.

Больничные листы

Начиная с 14 декабря в России вводится новый порядок выдачи листков нетрудоспособности. Одно из ключевых изменений в том, что для оформления такого документа в цифровом виде наряду с удостоверением личности понадобится еще и СНИЛС. Более того, новыми правилами регламентируются отдельные категории граждан, которым будут выдаваться только «бумажные» листки временной нетрудоспособности.

Льготные билеты

Начиная с 1 декабря этого года граждане, имеющие право на льготный проезд на железнодорожном транспорте, смогут покупать такие билеты дистанционно, и при этом им не нужно будет подтверждать право на льготу. Теперь эта функция передается оператору, и он должен будет самостоятельно получать необходимые данные через федеральные информационные системы.

Кроме того, владелец инфраструктуры для покупки билета через интернет или сам перевозчик должны обеспечить возможность передачи билета покупателю через портал госуслуг. С помощью того же сервиса владелец проездного документа сможет оформить возврат денег, если не использовал его.

Еще одно новшество, связанное с порталом госуслуг, вступит в силу в тот же день. С этого момента с согласия граждан они смогут получать информацию о мерах социальной защиты и поддержки, соцуслугах и других социальных гарантиях через этот портал.

Причем эта информация будет персонифицированной — то есть, собранной для каждого отдельного пользователя в зависимости от мер поддержки, которыми он может воспользоваться в связи с возникшим в его жизни событием.

Цифровой нотариат

Начиная с 29 декабря этого года вступят в силу значительные поправки в законодательство о нотариате, касающиеся удаленной деятельности нотариусов. В частности, появится возможность удостоверить сделку с привлечением двух и более нотариусов — такая необходимость может возникнуть, если в сделке участвуют сразу несколько человек, но при этом совместно у нотариуса они не присутствуют. То же касается и ситуаций, при которых любое из лиц, обратившееся к нотариусу, не идет к нему лично.

Кроме того, в соответствии с поправками, будет вестись специальный реестр совершенных удаленно нотариальных действий, а так же сделок, совершенных с привлечением двух и более нотариусов. При этом нотариальный документ должен будет выпускаться с машиночитаемой маркировкой на соответствующем «бумажном» документе.

Защита от подделки

Начиная с 1 декабря в тестовом режиме заработает система маркировки ювелирных изделий: появится возможность открывать личные кабинеты в соответствующей системе и начинать маркировку на добровольной основе. Но уже через месяц маркировка станет обязательной, а с 1 июля продавать можно будет только уже промаркированные изделия. Недавно замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что эта система предназначена для того, чтобы оградить покупателей от подделок - с помощью маркировки покупатели получат полный и оперативный доступ к данным о происхождении изделия и его физико-химических характеристиках.