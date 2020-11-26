Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Баланс между городом и горожанами
Квартирный вопрос
ПСБ Факторы роста
С двух ног в один сапог
Назад в прошлое
Телефон прямого эфира 56-73-72
Реформа ТКО спроси и узнай
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Чем больше делается, тем больше хочется
Новогодний Корпоратив
 
 
 
ещё Общество 26.11.2020 01:081 В Псковской области установлен очередной антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки 26.11.2020 19:480 Пресный бюджетный процесс, новые льготы и новые штрафы 26.11.2020 19:370 Какие законы вступят в силу в декабре? 26.11.2020 19:260 Сотрудник Полистовского заповедника попробовал найти браконьера с помощью квадрокоптера 26.11.2020 18:470 Три проактивные услуги предоставляет псковичам Пенсионный фонд 26.11.2020 18:020 Федеральный бюджет принят в третьем чтении
 
 
 
Самое популярное 20.11.2020 20:3414 Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе 24.11.2020 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО 22.11.2020 19:203 Автомобиль перевернулся на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 25.11.2020 06:5712 178 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 25.11.2020 15:5912 В Сети обсуждают откровенную фотосессию псковского депутата
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Какие законы вступят в силу в декабре?

26.11.2020 19:37|ПсковКомментариев: 0

С 1 декабря врачи смогут подавать электронные жалобы на дополнительные выплаты за работу с коронавирусом, для получения электронного больничного понадобится дополнительный документ, а льготники смогут дистанционно оформлять железнодорожные билеты без подтверждения соответствующего права. Об этих и других изменениях с начала следующего месяца — в материале «Газеты.Ru».

Медицинский персонал, занятый в борьбе с коронавирусом, получит возможность с 1 декабря подавать электронные жалобы на неполное или несвоевременное получение доплат. Сделать это можно будет через личный кабинет на официальном сайте Фонда социального страхования (ФСС РФ) или через портал госуслуг.

Напомним, что в соответствии с правительственным постановлением с начала ноября и до конца года такие медработники (исключение составляют врачи, состоящие на военной или приравненной к ней службе) должны получать доплаты за работу с COVID-19 за каждую нормативную смену.

Нормативная смена составляет одну пятую продолжительности рабочего времени в неделю. Для врачей, среднего и младшего медперсонала, работающих на «скорых» в составе выездных бригад компенсация за одну нормативную смену составляет 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Фельдшеры и медсестры, принимающие вызовы и передающие их бригадам «скорой» — по 600 рублей за одну нормативную смену.

Больничные листы

Начиная с 14 декабря в России вводится новый порядок выдачи листков нетрудоспособности. Одно из ключевых изменений в том, что для оформления такого документа в цифровом виде наряду с удостоверением личности понадобится еще и СНИЛС. Более того, новыми правилами регламентируются отдельные категории граждан, которым будут выдаваться только «бумажные» листки временной нетрудоспособности.

Льготные билеты

Начиная с 1 декабря этого года граждане, имеющие право на льготный проезд на железнодорожном транспорте, смогут покупать такие билеты дистанционно, и при этом им не нужно будет подтверждать право на льготу. Теперь эта функция передается оператору, и он должен будет самостоятельно получать необходимые данные через федеральные информационные системы.

Кроме того, владелец инфраструктуры для покупки билета через интернет или сам перевозчик должны обеспечить возможность передачи билета покупателю через портал госуслуг. С помощью того же сервиса владелец проездного документа сможет оформить возврат денег, если не использовал его.

Еще одно новшество, связанное с порталом госуслуг, вступит в силу в тот же день. С этого момента с согласия граждан они смогут получать информацию о мерах социальной защиты и поддержки, соцуслугах и других социальных гарантиях через этот портал.

Причем эта информация будет персонифицированной — то есть, собранной для каждого отдельного пользователя в зависимости от мер поддержки, которыми он может воспользоваться в связи с возникшим в его жизни событием.

Цифровой нотариат

Начиная с 29 декабря этого года вступят в силу значительные поправки в законодательство о нотариате, касающиеся удаленной деятельности нотариусов. В частности, появится возможность удостоверить сделку с привлечением двух и более нотариусов — такая необходимость может возникнуть, если в сделке участвуют сразу несколько человек, но при этом совместно у нотариуса они не присутствуют. То же касается и ситуаций, при которых любое из лиц, обратившееся к нотариусу, не идет к нему лично.

Кроме того, в соответствии с поправками, будет вестись специальный реестр совершенных удаленно нотариальных действий, а так же сделок, совершенных с привлечением двух и более нотариусов. При этом нотариальный документ должен будет выпускаться с машиночитаемой маркировкой на соответствующем «бумажном» документе.

Защита от подделки

Начиная с 1 декабря в тестовом режиме заработает система маркировки ювелирных изделий: появится возможность открывать личные кабинеты в соответствующей системе и начинать маркировку на добровольной основе. Но уже через месяц маркировка станет обязательной, а с 1 июля продавать можно будет только уже промаркированные изделия. Недавно замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что эта система предназначена для того, чтобы оградить покупателей от подделок - с помощью маркировки покупатели получат полный и оперативный доступ к данным о происхождении изделия и его физико-химических характеристиках.

Теги: #льготы #здравоохранение #РФ #закон #ювелирные изделия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк, если Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год дома?
В опросе приняло участие 398 человек
26.11.2020, 19:480 Пресный бюджетный процесс, новые льготы и новые штрафы 26.11.2020, 19:370 Какие законы вступят в силу в декабре? 26.11.2020, 19:260 Сотрудник Полистовского заповедника попробовал найти браконьера с помощью квадрокоптера 26.11.2020, 19:150 Принять участие в «Е-Диктанте» приглашают жителей Псковской области
26.11.2020, 19:020 Центр управления регионом 26.11.2020, 18:490 Псковское УФАС внесло поставщика марли из Иваново в «черный список» 26.11.2020, 18:470 Три проактивные услуги предоставляет псковичам Пенсионный фонд 26.11.2020, 18:381 Участницы конкурса «Миссис Псков 2020» напрыгались
26.11.2020, 18:290 Два автомобиля столкнулись на улице Герцена в Пскове 26.11.2020, 18:210 Псковская область названа в числе пяти регионов, решивших проблему обманутых дольщиков 26.11.2020, 18:020 Федеральный бюджет принят в третьем чтении 26.11.2020, 17:500 26 иностранцев задержаны за сутки на российско-белорусской границе в Псковской области
26.11.2020, 17:430 Тест по истории Великой Отечественной войны предложили пройти псковским депутатам 26.11.2020, 17:311 Центр управления регионом начал работу в Пскове 26.11.2020, 17:241 Вещание двух псковских радиостанций прекращено за долги 26.11.2020, 17:190 Новое жилье в Пскове до конца года получат более 90 детей-сирот
26.11.2020, 17:070 Виталий Кличко выпустил свой цитатник 26.11.2020, 17:002 Не влезай - убьет! 26.11.2020, 16:583 В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 26.11.2020, 16:530 В Великих Луках заработал общественный совет по проекту реконструкции проспекта Ленина
26.11.2020, 16:510 Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря 26.11.2020, 16:432 Александр Братчиков не исключил проведение гарантийного ремонта улицы Поземского 26.11.2020, 16:310 Пешеходные переходы и остановки на дорогах в Псковской области стали безопаснее 26.11.2020, 16:270 Мокрый снег прогнозируют в Псковской области в пятницу
26.11.2020, 16:101 32 декабря… 26.11.2020, 16:050 Инструмент общественных обсуждений бюджета появился в Псковской области 26.11.2020, 15:524 Интерактив: Приношу извинения за незаконное хранение оружия 26.11.2020, 15:503 Александр Братчиков уверен, что дом на Венской, 8 будет сдан до конца года
26.11.2020, 15:443 Михаил Иванов: Партия пенсионеров будет активнее защищать право старшего поколения на уважение 26.11.2020, 15:241 Ревнивая великолучанка ударила ножом своего сожителя 26.11.2020, 15:211 «Ростелеком» отмечает рост востребованности таксофонов в Псковской области 26.11.2020, 15:180 Александр Котов: Проект закона о бюджете на 2021 год достаточно основательно проработан
26.11.2020, 15:043 В Великих Луках проходят рейды по соблюдению «масочного режима» в автобусах 26.11.2020, 15:043 Я вам деньги не отдам за квартиру за январь 26.11.2020, 14:530 Суммы пособий почетным гражданам Псковской области определили депутаты 26.11.2020, 14:510 Вернувшийся из Латвии россиянин не задекларировал тренажер и гоночный велосипед
26.11.2020, 14:460 Стратегию развития Псковской области до 2035 года одобрили депутаты 26.11.2020, 14:430 На стадионе «Машиностроитель» в Пскове установили большой экран 26.11.2020, 14:290 Борис Полозов предложил администрации поменять подход к наименованию законопроектов 26.11.2020, 14:240 Великолучанин попался на краже алкоголя
26.11.2020, 14:213 В Псковской области увеличили штрафы за парковку на газонах 26.11.2020, 14:160 Псковские депутаты отклонили законопроект о памятных датах воинской славы 26.11.2020, 14:120 Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Бежаницком районе 26.11.2020, 14:100 Псковские депутаты продлили налоговые каникулы для предпринимателей-новичков
26.11.2020, 14:071 «Народный контроль» не нашел в аптеках Новоржева лекарств от коронавируса 26.11.2020, 14:010 Бюджет территориального ФОМС увеличился на 162 миллиона рублей 26.11.2020, 13:570 В Псковской области расширен перечень получателей льгот по транспортному налогу 26.11.2020, 13:530 Получить январскую пенсию до Нового года смогут псковичи с картой «Мир»
26.11.2020, 13:520 Правовые акты облизбиркома будут включать в состав законодательства Псковской области 26.11.2020, 13:495 Фотофакт: Новый рекламный экран в Пскове 26.11.2020, 13:470 Псковских омбудсменов обязали сообщать спикеру областного Собрания о личной заинтересованности 26.11.2020, 13:450 Магазин MANGO приглашает псковичей поучаствовать в уникальной акции
26.11.2020, 13:390 Утверждены основные параметры бюджета территориального фонда ОМС 26.11.2020, 13:340 Пскович избран в руководящие органы Федерации тяжелой атлетики России 26.11.2020, 13:200 Три человека обвиняются в незаконном ввозе грузовиков в Псковскую область 26.11.2020, 13:160 Четыре мировых судьи сохранили свои должности в Псковской области
26.11.2020, 13:060 Без перстня и телефонов остался москвич после застолья в Пскове 26.11.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 26.11.2020, 13:020 ФНС опровергла увеличение налога на автомобили дороже 3 миллионов 26.11.2020, 12:560 Анатолий Копосов назвал голосование коммунистов против проекта бюджета поддержкой губернатора
26.11.2020, 12:540 Пскович попытался украсть из магазина постельное белье 26.11.2020, 12:480 Ирина Богачева призвала не шантажировать бюджет проблемами здравоохранения 26.11.2020, 12:461 «Сообразим на троих»: О чем говорили президент и губернатор? 26.11.2020, 12:390 Псковские депутаты одобрили увеличение прожиточного минимума пенсионера
26.11.2020, 12:360 Понятие социальной нормы площади жилья исключили из областного законодательства 26.11.2020, 12:341 На псковский ГИМС завели уголовное дело 26.11.2020, 12:280 Ирина Богачева: 2020-й - год войны с коронавирусом 26.11.2020, 12:260 Финансирование ТОС в Псковской области намерены увеличить вдвое
26.11.2020, 12:242 Лукашенко заявил о необходимости усиления отношений России и Белоруссии 26.11.2020, 12:190 Состав согласительной комиссии по бюджету на 2021 год определили в Псковской области 26.11.2020, 12:162 Фотофакт: Псковских чиновников обвинили в создании иллюзии безопасности 26.11.2020, 12:130 Проект бюджета Псковской области на 2021 год прошел первое чтение
26.11.2020, 12:092 Александр Котов: Нужно помогать губернатору, чтобы доходная часть бюджета наполнялась 26.11.2020, 12:070 Эсеры выяснят, соответствует ли новой Конституции отказ от индексации пенсий работающим россиянам 26.11.2020, 12:040 Михаил Ведерников подчеркнул стратегическое значение поддержки областного Собрания 26.11.2020, 12:000 Еще две школы и детский сад планируют построить в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.