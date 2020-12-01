Общество

Более половины территории СНТ на улице Литейной используется не по назначению – Валентина Зубова

Более половины территории садоводств на дальнем Запсковье используется не по назначению. Об этом 2 декабря в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова.

Она напомнила, что вдоль улицы Линейной на территории Пскова расположено 9 садоводств. Земельные участки предоставлялись с 1956 для огородничества, но сейчас в законодательстве даже нет такого понятия. Сейчас на некоторых участках построены даже не маленькие садовые домики, а «добротные» коттеджи. По словам Валентины Зубовой, фактически развилась зона Ж4. Под сами садоводческие товарищества - домики, сараи, теплицы – сегодня используется около 35% территории.

Управление по градостроительной деятельности администрации Пскова проводило съемку с использованием квадрокоптера. Это было сделано в весеннее время, когда не было зелени. Снимки были внимательно изучены и предъявлены членам Градостроительного совета.

«Наше исследование показало: более половины территории используется не по назначению», - подчеркнула Валентина Зубова. Часть территории используется под свалки, в том числе для складирования строительного мусора, часть под индивидуальную деятельность (обычно ремонт автомобилей или даже шиномонтаж), часть просто для складирования старой техники.

Согласно Генплану 1973 года данная территория планировалась под высотную застройку. По словам Валентины Зубовой, «это не оторванная территория, это гармоничное развитие Сиреневого бульвара и улицы Чудской, которая по всем планам продлевается».