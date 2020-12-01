Общество

Новый детский сад в Неелово укомплектован специалистами на 80%

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе посещения нового детского сада в Неелово-2 отметил, что крайне важно, чтобы в учреждении такого уровня работали профессиональные специалисты. Председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в ответ заверил, что грамотный персонал в филиале «Центра развития ребенка – детском саду «Улыбка» при Моглинской средней общеобразовательной школе уже подобран на 80%, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отметим, что новый объект, построенного по нацпроекту «Демография», министр просвещения посетил вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Глава региона подчеркнул, что детский сад был построен в срок, хорошим и надежным подрядчиком. При этом процесс строительства проходил под контролем будущей заведующей нового дошкольного учреждения, благодаря чему был достигнуты максимально приемлемые для объекта комфорт и качество.

Михаил Ведерников также отметил, что детский сад очень востребован у местных жителей и позволит решить проблему с очередями в детские дошкольные учреждения Пскова и Псковского района.

Александр Седунов в свою очередь обратил внимание на то, что данный детский сад - четвертый в ряду других дошкольных учреждений в Пскове и Псковском районе, построенный в рамках нацпроекта «Демография» за последний год. Седунов рассказал, что через дорогу от детского сада в Неелово находится школа. Таким образом, создан комплексный образовательный объект: выпустившись из дошкольного учреждения, дети пойдут в расположенный рядом школу.