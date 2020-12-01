Общество

Молодогвардейцы проводят в Пскове акцию по сбору подарков к Новому году

«День Добра» проведут в Пскове активисты и волонтеры регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», акция приурочена к новогодним праздникам, присоединиться к ней могут и неравнодушные псковичи.

В преддверии Нового года, активная молодежь дарит праздник детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также, многодетным, малообеспеченным и тем, кто грядущие праздники встретит в социальных учреждениях, организациях здравоохранения, рассказали Псковской Ленте Новостей в Совете по молодежной политике города Пскова.

Акция проходит с 5 по 27 декабря. В торговых центрах, административных зданиях будут установлены контейнеры акции «День добра» - для участия достаточно опустить в него мягкую игрушку или сладкий подарок.

В период с 28 по 29 декабря подарки будут доставлены адресатам.

Сегодня к акции присоединились активисты Совета по молодежной политике и студенты.

Планируется, что по итогам акции более 500 детей получат новогодние подарки.