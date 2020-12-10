Общество

2,5 млн рублей направят на охрану пестицидов в Псковской области в 2021 году

2,5 млн рублей направят на мероприятия по охране пестицидов в Псковской области в 2021 году. Об этом сообщил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в ходе третьего заседания 10 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Виктор Мусатов рассказал, что хранилища пестицидов находятся в аварийном состоянии и к ним имеется беспрепятственный доступ. Он пояснил, что в текущем году на мероприятия по охране пестицидов направили 1,5 млн рублей, на 2021 год на эти цели предусмотрено 2,5 млн рублей. «Дополнительный миллион направят на безопасное хранение пестицидов в южных районах региона», - пояснил Виктор Мусатов.

Заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов поинтересовался, почему эти пестициды не используются по назначению.

«Среди них есть пестициды, которые запрещены к применению», - ответил руководитель профильного комитета.