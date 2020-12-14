Общество

Анастасия Повторейко ответила на волнующий медицинское сообщество вопрос

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в Instagram-аккаунте ответила на волнующий медицинское сообщество вопрос.

«Предусмотрена какая-нибудь реабилитация для больных с большим поражением легких?» - поинтересовался подписчик.

«Замечательный вопрос, он интересует все медицинское сообщество, - отметила главврач. - Есть рекомендации по легочной реабилитации. Множество подходов, предусматривающие три этапа легочной реабилитации. Но, к сожалению, пока не решен вопрос выведения данного подразделения в структуре медицинских учреждений и вопрос финансирования».

Анастасия Повторейко выразила надежду, что в ближайшее время этот вопрос решится.