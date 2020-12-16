Общество

СНГБ предлагает воплотить мечту с кредитом «Сезонный»

СНГБ продолжает сезон новогодних подарков и предлагает своим клиентам воплотить мечту с кредитом «Сезонный».



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• Процентная ставка – от 6,9%* годовых за первый год

• Сумма кредита: от 300 000 до 5 000 000 рублей

• Срок кредитования: от 2 до 5 лет.

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Оформить заявку на кредит можно здесь.

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*Процентная ставка 6,9% годовых действует в первые 12 месяцев кредитования при оформлении страхования по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» на весь срок пользования кредитом. С 13 месяца и до окончания срока кредитования ставка составляет от 11,5% до 16,5% годовых в зависимости от срока кредита и наличия страхования.

При неоформлении страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» процентная ставка - 18% годовых на весь срок кредитования, сообщили Псковской Ленте Новостей в СНГБ.

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