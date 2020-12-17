Общество

Молодогвардейцы напомнили псковичам правила безопасности при обращении с пиротехникой

Профилактический рейд по местам розничной продажи прошел в Пскове накануне вечером. В ходе мероприятия активисты «Молодой Гвардии» рассказали посетителям правила безопасности, при обращении с изделиями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Совете по молодежной политике при главе города Пскова, продавцы фейерверков рассказали, что продукция пользуется у псковичей большим спросом. Более того, активистов познакомили с сопроводительной документацией - сертификатами о соответствии изделий установленным требованиям. С этими же документами продавцы знакомят и покупателей.

В свою очередь, молодогвардейцы напомнили о правилах безопасности при использовании пиротехники, рассказали, как правильно и безопасно организовать использование изделия, каким деталям стоит уделить особое внимание, а также как правильно выбрать место для запуска салютов и фейерверков. В завершении рейда они передали продавцам памятки, чтобы каждый покупатель смог с ними ознакомиться и при использовании пиротехники не подвергал себя и своих близких опасности.

«Сейчас, когда каждый житель города начал готовиться к встрече Нового года, важно помнить о правилах безопасности, особенно при использовании пиротехники. Запуск салютов традиционно сопровождает встречу Нового года, и, наверное, уже является неотъемлемой его частью. Именно поэтому важно, чтобы праздник каждого оставался праздником и не был омрачен различными инцидентами, которых можно избежать», - рассказал активист «Молодой Гвардии» Евгений Тихомиров.

Добровольцы напоминают жителям Псковской области, что продукция, представленная в магазинах, должна соответствовать предъявляемым к ней требованиям, обладать необходимыми сертификатами, инструкцией на русском языке. В местах продажи должны быть соблюдены правила хранения пиротехнического товара, установлены системы оповещения о пожаре, иметься в наличии огнетушители.