Михаил Ведерников вошел в обновленный состав Госсовета

Президент России Владимир Путин включил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в обновленный состав Госсовета. Соответствующий указ главы государства от 21 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Государственный совет России является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по обеспечению согласованного взаимодействия органов госвласти.
Членами Государственного совета являются председатель Совета Федерации, председатель Государственной Думы, полномочные представители президента России в федеральных округах, руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов России, руководители фракций в Госдуме.