Общество

План приватизации муниципального имущества на 2021 год утвержден в Пскове

Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2021 года утвержден на сессии городской Думы 25 декабря, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Объекты, входящие в перечень, не заняты и не используются, правами третьих лиц не обременены. Таким образом, в отношении планируемого к приватизации муниципального имущества отсутствуют запреты на приватизацию, установленные действующим законодательством. Пять объектов, включенных в план, ранее на продажу не выставлялись.

По данным КУМИ Пскова, ожидаемые доходы от продажи объектов составят около 16 млн 476 тысяч рублей, в том числе от продажи объектов нежилого фонда - 15 млн 759 тысяч рублей, земельных участков, на которых расположены некоторые объекты, - 717 тысяч рублей.