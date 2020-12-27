Общество

Эксперт: Видеоигры способствуют улучшению эмоционального состояния

Профессор Национального института инноваций в области здравоохранения Крис Буллен и доктор факультета медицины и здравоохранения в Оклендском университете Джинсон Ченг провели исследование и выяснили, что видеоигры восполняют чувства автономности, родства и компетентности.

Horizon Zero Dawn / PlayStation.com

В дополнение к работам своих коллег профессор информатики Реган Мандрик из Университета Саскачеван исследует потенциал видеоигр в лечении депрессии и тревожных расстройств. По ее мнению, виртуальные приключения компенсируют в период пандемии утерянное ощущение контроля над ситуацией, пишет газета «Известия».

Сотрудник Московского центра исследований видеоигр, философ и младший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Ветушинский согласен, что видеоигры способствуют улучшению эмоционального состояния, и отметил важность права на ошибку, которая есть в играх.

В свою очередь, заведующий лабораторией Института психологии РАН, доктор психологических наук, профессор Тимофей Нестик также допустил вероятность позитивного влияния видеоигр на людей в состоянии стресса.

В то же время доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Тхостов полагает, что чрезмерное увлечение видеоиграми может обернуться зависимостью.