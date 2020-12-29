Общество

Российские санатории запустили программы реабилитации после COVID-19

Российские санатории разработали программы по реабилитации после перенесенного коронавируса, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В этом зимнем сезоне одним из основных видов туризма станет оздоровительный, - отметил он. - Уникальные природные ресурсы, которыми богата Россия, позволяют нам активно развивать бальнеологию - одно из важных направлений туризма. Сегодня и всем известные курорты с термальными источниками Юга страны - Сочи, Северного Кавказа, а также набирающие популярность туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке, с радоновыми ваннами на Алтае или оздоровительные санатории Сибири разработали специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после COVID-19».

В регионы с оздоровительными курортами можно добраться, воспользовавшись чартерной программой, пишет ТАСС. В частности, несколько дней назад начались полеты в Шерегеш Кемеровской области, Архыз, Домбай и Приэльбрусье на Кавказе. Кроме этого, впервые на Новый год будут организованы чартеры во Владивосток, в феврале - на зимний Байкал, напомнил вице-премьер.

Также есть специальные программы на базе железнодорожной перевозки, разработанные при поддержке Ростуризма. Дмитрий Чернышенко также рекомендовал россиянам на новогодние праздники и в целом в зимнем сезоне обратить внимание на автомобильные маршруты для путешествий по центральной части страны.

При планировании путешествий необходимо учитывать ограничения, действующие в регионе, в который должна состояться поездка, добавил он.