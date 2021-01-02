В Пскове стартовал конкурс творческих работ для детей «Символ года-2021»

Библиотека-центр общения и информации им. И. Н. Григорьева МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова объявила о начале конкурса творческих работ для детей «Символ года-2021: Белый Металлический Бык».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, цели конкурса - популяризировать ценности чтения детской литературы, развить творческие способности, воображение детей и выявить юных талантов.
В конкурсе могут принимать участие дети от 5 до 12 лет.
Этапы конкурса:
Для участия в конкурсе нужно (на выбор):
Каждая работа должна сопровождаться информационной справкой, содержащей:
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются (за исключением особых случаев, заранее обговоренных с организаторами конкурса).
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы участников в целях дальнейшей рекламы книги и чтения (с обязательным указанием авторства).