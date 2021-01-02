Общество

В Пскове стартовал конкурс творческих работ для детей «Символ года-2021»

Библиотека-центр общения и информации им. И. Н. Григорьева МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова объявила о начале конкурса творческих работ для детей «Символ года-2021: Белый Металлический Бык».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, цели конкурса - популяризировать ценности чтения детской литературы, развить творческие способности, воображение детей и выявить юных талантов.

В конкурсе могут принимать участие дети от 5 до 12 лет.

Этапы конкурса:

1 по 31 января - создание конкурсной работы и предоставление конкурсных работ жюри.

1-12 февраля - выставка конкурсных работ.

11 февраля - оценка работ жюри и подведение итогов конкурса.

12 февраля - награждение победителей в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева.

Для участия в конкурсе нужно (на выбор):

создать поделку/рисунок

закончить/продолжить какую-то сказку/стихотворение, где есть герой - бычок

сделать иллюстрацию к какой-нибудь книге/истории, где есть герой - бычок

сделать тематическое фото с книгой о бычке или в костюме бычка

Конкурсную работу затем следует принести или прислать с 11 по 31 января 2021 года в библиотеку-центр общения и информации им. И. Н. Григорьева (Псков, ул. Юбилейная, 87а), адрес электронной почты: bco@bibliopskov.ru.

Каждая работа должна сопровождаться информационной справкой, содержащей:

имя и фамилию автора рисунка/поделки,

название рисунка/поделки,

контактные данные участника.

Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются (за исключением особых случаев, заранее обговоренных с организаторами конкурса).

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы участников в целях дальнейшей рекламы книги и чтения (с обязательным указанием авторства).