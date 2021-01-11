Общество

6,7 млрд рублей направили в 2020 году на соцподдержку жителей Псковской области

На социальную поддержку отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области, в 2020 году направлено 6,7 млрд рублей. Это на 2,7 млрд рублей больше, чем в прошлом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по социальной защите Псковской области. Это во многом обусловлено предоставлением новых социальных выплат.

Речь, в частности, идет о региональной социальной доплате к пенсии, ежемесячной выплате в связи с рождением первого ребенка до достижения возраста трех лет и ежемесячной выплате на ребенка от трех до семи лет. Так, на предоставление ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет выделено 1,2 млрд рублей. Соцподдержку в размере 5,5 тысяч рублей получали около 17 тысяч семей.

Также более 530 млн рублей израсходовано на ежемесячные пособия семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. В 2020 году размер этой меры соцподдержки составил более 11 тысяч рублей. Выплаты произведены 4,5 тысяч семьей.

Еще 490 млн направлено на выплату ежемесячных пособий семьям на третьего ребенка или последующих детей.

Свыше 2,5 тысяч семей получили выплату в размере 20 тысяч рублей из средств регионального материнского капитала на приобретение определенных категорий товаров. Общий объем затраченных средств составил около 55 млн рублей.

Кроме того, в период действия на территории Псковской области ограничительных мероприятий в апреле и мае прошлого года государственная социальная помощь в виде денежной выплаты размером 5 тысяч рублей оказана 42,2 тысяч малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам в возрасте 65 лет и старше. На эти цели было направлено более 420 млн рублей.

На реализацию мероприятий по оказанию гражданам государственной социальной помощи на основании соцконтракта было потрачено 600 тысяч рублей из средств областного бюджета. Отметим, что с 2021 года Псковская область станет получателем средств на выплату соответствующих субсидий из федерального бюджета.

Для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году приобретено 413 квартир.