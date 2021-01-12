Общество

Александр Братчиков пожелал сотрудникам СМИ творческого долголетия

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил сотрудников средств массовой информации и ветеранов отрасли с Днем российской печати. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакторов, специалистов электронных средств информации, работников типографий, распространителей печатных изданий, корреспондентов – всех тех, чей благородный труд обеспечивает потребность современного человека получать информацию. Своей ежедневной кропотливой работой вы вносите особый вклад в сохранение и процветание лучших традиций журналистики и печати, на страницах изданий отражая события социальной, политической, экономической и культурной жизни города Пскова», - говорится в тексте поздравления.

Особые слова уважения Александр Братчиков выразил ветеранам псковской журналистики за многолетний плодотворный труд и профессиональное мастерство. «От всей души желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях, неиссякаемого вдохновения и творческого долголетия!» - сказал он.