Общество

В 9 районах Псковской области не зафиксировано новых случаев COVID-19

В девяти районах Псковской области за сутки не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Свежую статистику опубликовал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Цифры остались прежними в Печорском (542), Себежском (324), Новоржевском (270), Дновском (260), Стругокрасненском (251), Пушкиногорском (199), Локнянском (181), Пыталовском (180) и Усвятском (108) районах.

Наибольший прирост заболевших COVID-19 за сутки отмечен в Великих Луках (+53, 5075) и Пскове (+47,9881). Далее идет Дедовичский район, где зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 435.