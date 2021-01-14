Общество

Уроки дистанционки

Два раза в прошлом году псковских школьников отправляли на дистанционное обучение: на два с половиной месяца весной и на неделю в декабре. В конце года уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова задала детям, родителям и педагогам в социальных сетях один вопрос: «Как вы справились?» В интервью Псковской Ленте Новостей она поделилась своими наблюдениями о черных квадратах вместо учеников на уроках в Zoom, о ловящем только на горке у деревни интернете, о жалобах на невозможность проснуться к первому уроку и о самом главном - станет ли эта напасть стандартным форматом обучения.

- Наталия Викторовна, как бы вы оценили качество образовательного процесса на дистанционке весной и в декабре? Была ли разница?

- Первый блок весной был вынужденной неожиданностью. Дистанционный формат присутствует в школах и в обычное время, но впервые процесс был глобальным. К введению дистанционной недели перед зимними каникулами у педагогов уже была возможность пересмотреть свои подходы, научиться новому. Летом и осенью было много курсов повышения квалификации, помогающих сделать процесс дистанционного обучения интересным, доступным и полезным.

- Судя по комментариям в соцсетях, перестроиться смогли не все. На что чаще жалуются родители?

- Очень о разном родители говорят. Кто-то считает, что ничего с весны не изменилось, что это дистанционное не обучение, а мучение и самообучение. Какая-то часть родителей отмечает позитивные изменения, они говорят, что педагоги использовали новые методики.

Мы опрашивали не только родителей, говорили со всеми участниками процесса. Дети менее болезненно относятся к дистанционке. Конечно, им не хватает живого общения, школьной «тусовочности». А если ребенок самостоятельный, дисциплинированный, у него вообще не было никаких сложностей. Некоторые старшеклассники писали, что дистанционка позволила им более гибко подходить к процессу, они сами определяли для себя скорость освоения информации. От персональных особенностей ребенка очень многое зависит.

Когда мы опрашивали взрослых, у меня возникла такая мысль. Нас всегда пугает то, что неизвестно. Дистанционка для родителей стала темным лесом из детской страшилки. Мы в свои школьные годы не участвовали в таком процессе обучения, мы все ходили в школу или во время карантина выполняли самостоятельно домашние задания. И процессы, происходящие сейчас, нас пугают. Некоторым родителям кажется, если учитель не шандарахнул указкой по парте, значит, обучение какое-то не такое. А современным детям нужно другое, все исследователи говорят, что у нынешнего поколения иной тип мышления и восприятия информации.

Из комментариев родителей: «Соседская девочка 11-классница плакала из-за задания по ОБЖ – записать на видео оказание первой помощи, дыхание рот в рот в домашних условиях. Или "двойка". Бред! Вот и вся дистанционка».

- Есть ли у нас школы, которые справились с уроками дистанционки на «отлично»?

- Много позитивных отзывов было про Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию. Но и школа эта прогрессивная, со своим технопарком и выработанной системой дистанционного обучения. Родители отмечали заметное улучшение организации процесса по сравнению с весной. Например, при оценивании работ не просто отметки стоят, но и отзывы для ученика. Физрук не просил высылать видео десяти отжиманий, а предлагал выполнить творческие работы. Педагоги из этой школы писали, что виден родительский контроль за выполнением заданий. Конечно, школы, которые лучше обеспечены технически, находятся в более выигрышном положении, но я уверена, есть подобные примеры и в других школах.

- Есть еще техническая сторона вопроса. Понятно, что школьники в Пскове и Великих Луках в большинстве обеспечены ноутбуками, смартфонами, интернетом с хорошей скоростью. Но у нас есть райцентры и есть деревни. Оттуда какие сигналы поступали?

- Даже скорость интернета играет свою роль. Родители писали: «У нас в деревне интернет только на горке». Чтобы ребенку прослушать занятие, ему надо 40 минут стоять на улице. Бывает, интернет отключается в неподходящий момент. Или в семьях нет условий для обеспечения всех техническими средствами. Ко мне обращались родители пятерых детей. Как они могут дать каждому ноутбук, если занятия начинаются в одно и то же время? Если весной школы выдавали нуждающимся семьям технику из компьютерных классов, то зимняя неделя была слишком короткой для организации этого процесса.

Мне кажется, из любой ситуации есть выход, нужно быть гибкими и принимать проблемы детей. По нашей информации, со стороны учителей не было карательных мер. Больше родители жаловались на сам процесс, чем на его последствия, боялись «двоек». Не так страшен черт.

- Как быть с тем фактом, что при очном обучении педагоги придерживаются стандартов программы, а на дистанционке качество образования полностью зависит от учителя?

- Как учитель я считаю, что это серьезный недостаток — отсутствие некоего стандарта, рекомендаций, алгоритмов по проведению дистанционного урока. Приведу пример. Учитель ведет урок в Zoom, а перед ним 28 черных окошечек, ученики отключили у себя камеры. Каково учителю вести урок? Может, ребенок завтракает в этот момент или досыпает. Нигде не прописано, что все должны включать видео, опять же сталкиваемся с проблемой скорости интернета. Педагог должен видеть глаза детей. Сейчас у него нет никакого аргумента против фразы «У нас нет веб-камеры, купить не можем себе позволить». Нужно это обсуждать и прийти всей страной к единому понимаю принципов.

Из комментариев родителей: «Дистанционка проходит на "ура"! Учителя даже не пытаются выйти в "Скайп" и объяснить урок, пишут только задания. Дети благополучно их списывают с сайта домашних заданий. За сим всё, что могу сказать, продолжаем и дальше эксперимент на детях. Кстати, репетитор наша работает по "Скайпу". Это когда не поработал с учеником - не получил деньги. В школе не так, увы».

- Можно ли в этом процессе найти плюсы?

- Безусловно. Обучение происходит в индивидуальном темпе, ребенок сам для себя определяет скорость изучения информации. Это свобода и гибкость, доступность информации в интернете. При идеальной реализации это и мобильность, находиться ребенок может где угодно. Это все работает при самодисциплине. Но контроль часто хромает.

Тут хочется попросить родителей быть более внимательными к своим детям. Родители мне жалуются на вред от компьютера во время дистанционки, но забывают, что в другое время дети сидят в гаджетах бесконтрольно. Получается диссонанс: для получения знаний компьютер вреден, но при любой необходимости отвлечь ребенка, суем в руки планшет. Нужно контролировать начало занятий. Родители пишут: «Нам не проснуться к 8:30». А как вы в школу до этого ходили? «Так это же не школа». Или говорят, что ребенок не успевает выполнить задание за 40 минут. Но на уроке же успевал?

Педагоги рассказывали о детях, которые за зимнюю неделю дистанционки не разу не подключились ни к одному онлайн-уроку. Тоже вопрос: родители понимают, что десятиклассник не посещает уроки и не выполнил ни одного задания?

- Чего, на ваш взгляд, не хватает для полноценного обучения дистанционно? Как уже сейчас можно подготовиться, чтобы в следующий раз — а мало кто сомневается, что он будет — все прошло лучше?

- Нам всем нужно принять, что современные цифровые инструменты необходимо использовать. Эта мера временная и необходимая, но педагоги могут использовать дистанционку и в «мирное» время. Образовательный процесс зависит от профессионализма педагога, учителям придется быть более гибкими, находить новые формы работы, чтобы не сводить обучение к самообразованию детей. Сейчас я вижу большой недостаток дистанционного обучения в отсутствии регулярного общения педагога с учениками. Домашние задания принимаются преимущественно в письменной форме, у ребенка нет возможностей для развития речи, обсуждения непонятной задачи.

Из комментариев родителей: «Нам давали домашку, иногда - ссылку на какой-то видеоурок. Контакта онлайн с учителем не было ни в прошлом учебном году, ни в этом. Это что угодно, но не дистанционка».

- Вопрос философский, и все-таки: придем ли мы когда-нибудь целиком на дистанционное обучение? Возможен ли в будущем такой сценарий?

- Могу сослаться на слова президента России Владимира Путина: «Не может обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере полностью быть подменен дистанционным обучением, здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника».

Но вот, что интересно. Заглянув в «Атлас новых профессий», составленный «Сколково», я поняла, что учитель в нашем понимании — наставник, транслятор информации — будет исключен из образовательного процесса.

Он рассматривается, как «игропедагогог», который геймифицирует процесс, делает его более интересным и живым для ребенка.

Мне как учителю не хотелось бы этого. Может быть, я немного старомодна, но считаю, что живое общение с учениками ничем нельзя заменить. Игры — лишь элемент образовательного процесса.

- Правильным ли было решение властей вернуть школьников за парты с 11 января?

- Считаю, да. Мы понимаем, что в нынешних условиях на первом месте стоит здоровье, жизнь, безопасность. Если специалисты считают, что детям и учителям ничего не угрожает при очной форме обучения, значит, нужно к ней возвращаться. Экзамен на дистанционку был выдержан, большинство педагогов и родителей понимают, что с этим придется жить и находить способы, чтобы качество не страдало.

Беседовала Юлия Магера