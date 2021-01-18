Общество

«Живем хуже, чем бомжи»: жительница псковской деревни просит о помощи

Жительница одной из деревень в Псковской области просит губернатора Михаила Ведерникова помочь с решением денежно-бытовых вопросов. Ее обращение опубликовано на сайте главы региона.

«Прошу, помогите мне! Живу в ужасных условиях: дети замерзают, холод адский, дети сильно из-за холода болеют. Отец получает пенсию очень маленькую - 11 тысяч с копейками, я получаю пособия на детей, но этого не хватает, чтобы прокормить и обогреть детей. Отец пожилой и инвалид, мама - домохозяйка, пенсию не получает. Живем хуже, чем бомжи. Прошу помогите нам и нашим детям», - написала женщина.

Ответственной за разрешение обращения назначили председателя областного комитета по социальной защите Ольгу Евстигнееву.