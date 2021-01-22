Общество

Псковские студенты смогут выгодно посетить аквапарк

Псковские студенты смогут выгодно посетить аквапарк в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

С 25 по 31 января аквапарк приглашает студентов в честь праздника получить специальную цену на посещение - 350 рублей за сеанс. Тариф «Студенческий» продается только при предъявлении студенческого билета (любая форма обучения). Скидка 50% от базовых тарифов.

«День студента в аквапарке "Акваполис" - самый веселый!» - подчеркнули в администрации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 701-101, в группе аквапарка в социальной сети «ВКонтакте» или на сайте aqua.aquapolis60.ru.