Общество

Рейд по выявлению неблагополучных семей прошел в Пскове

Межведомственный рейд по выявлению неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, прошел в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в нем приняли участие представители городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также УМВД России по городу Пскову.

Участник рейда посетили восемь семей. Фактов неисполнения родительских обязанностей не выявили. Во время посещения семей по месту жительства с несовершеннолетними и их родителями провели профилактические беседы, оставили информацию об органах и учреждениях системы профилактики (адреса, телефоны), в которые можно обратиться по вопросам оказания помощи в трудной жизненной ситуации.

В двух семьях несовершеннолетним дали рекомендации по трудоустройству, троим несовершеннолетним и их родителям рекомендовали обратиться к семейному психологу. На консультацию к врачу-наркологу направили одного законного представителя несовершеннолетнего.

С подростками и их родителями провели беседы, направленные на предупреждение правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия. Родителям дали рекомендации по ведению здорового образа жизни, трудоустройству, выполнению родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей.

Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав напомнили несовершеннолетним и их родителям о правилах поведения при введении режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-2019, о соблюдении правил гигиены рук, масочного режима и социальной дистанции.

Также в ходе межведомственного рейда посетили места массового пребывания несовершеннолетних асоциальной направленности, в том числе набережную реки Великой. Правонарушений не выявили, добавили в пресс-службе.