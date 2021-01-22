Общество

Двум интернатам Псковской области помогли австрийские благотворители

Президент австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер с привлечением австрийских благотворителей реализовала два проекта в пользу воспитанников Красногородской и Опочецкой коррекционных школ-интернатов на общую сумму более 630 000 рублей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском отделении Детского фонда.

Так, в Красногородской коррекционной школе-интернате обновлено компьютерное оборудование, которое ежедневно используется на занятиях с детьми. Сейчас в учреждении обучаются и проживают около 90 детей с нарушениями интеллектуального развития. В обучении таких ребят нужен особый подход. Учителя стараются чаще использовать наглядные образы, когда учат детей чему-то новому. Так дети лучше воспринимают незнакомый материал и быстрее его усваивают, отметили в Детском фонде.

В Опочецкой коррекционной школе-интернате реализован проект «Мы все можем сами». Для занятий с детьми приобрели профессиональные дидактические игры, пособия, компьютерное оборудование. В учреждении обучаются дети с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости. Они плохо говорят, трудно социализируются и зачастую не могут сами себя обслужить. Использование на занятиях с детьми специализированных игр и пособий, поможет детям через игру освоить окружающую среду, правила поведения в обществе. Применение таких технологий при ежедневных занятиях с воспитанниками учреждения поможет им подготовиться к самостоятельной жизни, уверены в организации.