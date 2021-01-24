Общество

В псковском управлении МЧС призывают беречься от падения сосулек

Псковичей призвали остерегаться сосулек, соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Информация размещена на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

«Из-за перепадов температуры на крышах домов появились сосульки, которые являются не просто сопутствующим элементом зимней поры, но и представляют опасность для жизни и здоровья человека. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение», - отметили в ведостве.

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», - посоветовали псковичам.

В управлении МЧС рекомендовали населению с целью предупреждения травм, связанных с появлением сосулек и угрозой их падения, соблюдать следующие меры безопасности:

- не передвигаться в непосредственной близости от зданий, особенно имеющих скатные крыши, выбирайте безопасный маршрут;

- входя в подъезд, обращать внимание, не нависают ли снежные массы с козырьков и навесов, предупредить детей о необходимости соблюдать меры личной безопасности;

- при обнаружении сосулек угрожающих размеров или снежной шапки, висящих на крыше вашего дома, обращаться в обслуживающую организацию.