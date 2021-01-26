Общество

В Пскове подготовили программу мероприятий, посвященных подвигу блокадного Ленинграда

Псковская областная универсальная научная библиотека представляет программу мероприятий, посвященную 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Ежегодно 27 января отмечается День воинской славы России. В этот день в 1944 году закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. Псковская областная универсальная научная библиотека представляет программу мероприятий, посвященных 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

27 января в 10:00 в формате видеоконференцсвязи пройдет видеолекторий «Дети блокадного Ленинграда в Западной Сибири». Прямая трансляция состоится в региональном центре Президентской библиотеки в Псковской области. Телефон для предварительной регистрации на мероприятие: (8112) 72-83-98.

С 12:00 до 18:00 в холле библиотеки развернется площадка патриотической акции «Хлеб той зимы».

Региональный центр по работе с редкими и ценными документами предлагает ознакомиться с книгами, изданными в осажденном городе.

На сайте библиотеки представлены видеоурок «Блокада Ленинграда в предметах и вещах» и видеолекция, посвященная книге очерков и рассказов «Запах дягиля», в которой блокадными воспоминаниями делится псковский поэт, журналист, краевед Евгений Изюмов.

Подробнее информация об этих и других мероприятиях можно узнать здесь.

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