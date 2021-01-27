Общество

Игру «Что? Где? Когда?» провели для осужденных в Себежском районе

Осужденные исправительной колонии №3 в поселке Идрица Себежского района приняли участие в игре «Что? Где? Когда?». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, интеллектуальное мероприятие прошло под руководством сотрудников воспитательного отдела исправительного учреждения. Игроки отвечали на вопросы из разных областей знаний.

За победу боролись четыре команды: «Сербы», «Наумовцы», «Славяне» и «Тренеры». Всего в интеллектуальном поединке приняли участие 28 осужденных, двое из которых выступили ведущими. «Игра в очередной раз была захватывающей, интересной и направленной на расширение знаний», - отметили в пресс-службе.

Около 40 из заданных вопросов касались спортивной сферы - 9 февраля будет отмечаться День зимних видов спорта. По итогу двухчасового поединка победу одержала команда «Тренеры».