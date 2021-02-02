Общество

Уровень мотивации на работе снизился почти у 50% россиян

Практически половина работников российских компаний заявили о снижении уровня мотивации. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Мегаплан», передает РИА Новости.

Опрос проводился среди 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса. События предыдущего года негативно сказались на мотивации 49,4% сотрудников российских компаний, 28,9% заявили, что 2020 год не повлиял на их трудоспособность и мотивацию, а 21,7% респондентов рассказали, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее.

Многие фирмы из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, переводили сотрудников на дистанционный режим работы, отмечает агентство. По результатам опроса, почти половина респондентов (49,2%) ответили, что работа на «удаленке» не сказалась на их работоспособность, 15,6% опрошенных признались, что дистанционный режим сильно повлиял на падение эффективности их работы, а 35,3% сотрудников заявили, что дистанционная работа незначительно сказалась на падении их производительности.