Общество

Число вакансий для удаленной работы выросло в России почти на 60%

Число вакансий в России, предполагающих работу в удаленном формате, составило в январе 2021 года 32 тысяч. Это на 57% выше показателя декабря 2020 года и в 2,5 раза больше, чем в январе 2020 года. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter.

«По данным hh.ru, в январе 2021-го их количество достигло пиковых значений и составило почти 32 тысячи штук по всей стране (что на 57% выше показателя декабря 2020 года и в 2,5 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года)», - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что каждая пятая вакансия с удаленкой по-прежнему приходится на Москву.

По словам аналитиков, самыми востребованными навыками для работы в дистанционном формате являются владение компьютером и офисным пакетом, работа в команде, готовность к обучению, а также владение рядом языков программирования.

На начало февраля самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали специалист по оптимизации и качеству поиска (зарплата до 700 тыс. рублей), разработчик JavaScript (до 510 тыс. рублей), веб-разработчик Python (до $6,5 тыс.) и специалист по информационной безопасности (от 300 тыс. рублей), пишет ТАСС.